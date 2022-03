Streit unter Brüdern endet mit tödlichen Stichen

Der 26-Jährige habe sich nach der Tat am Mittwochabend auf einer Freifläche am Biesterberg in Lemgo selbst bei der Polizei gestellt. Er wurde laut Polizeiangaben von Freitag sofort festgenommen und sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Als Beamte den angegebenen Tatort aufsuchten, fanden sie das Opfer, konnten ihm aber nicht mehr helfen. Die genauen Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, hieß es.