Streit unter Brüdern endet mit ausgeschlagenem Zahn

Dortmund (dpa/lnw)

Am Dortmunder Hauptbahnhof sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Brüder miteinander in Streit geraten und haben sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen. Einer der Beteiligten im Alter von 26 Jahren sei mit einem verlorenen Schneidezahn und mehreren lockeren Zähnen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Sein 30 Jahre alter Bruder habe ebenfalls von Schmerzen im Mund- und Kieferbereich berichtet.

Von dpa