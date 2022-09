Streit um Postbank-Übernahme wohl noch nicht vor Abschluss

Karlsruhe (dpa)

Im langen Rechtsstreit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank ist kein Ende in Sicht. In einer Verhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) deutete der Vorsitzende Richter am Dienstag an, dass sich das Kölner Oberlandesgericht (OLG) wahrscheinlich noch ein drittes Mal damit befassen muss. Die jüngsten Urteile aus dem Dezember 2020 beruhten in einigen Punkten auf einem falschen Verständnis und es gebe noch inhaltliche Lücken. Die Karlsruher Entscheidung soll erst in den nächsten Wochen verkündet werden, ein Termin wurde noch nicht mitgeteilt.

Von dpa