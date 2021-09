Streit um Dönerpreise in Dortmund eskaliert: Drei Verletzte

Dortmund (dpa/lnw )

Bei einem Streit um Dönerpreise zwischen zwei Imbissbuden-Besitzern in Dortmund sind drei Menschen verletzt worden. Einer der Inhaber, ein 57 Jahre alter Mann, wollte mit zwei anderen Dortmundern einen 40-Jährigen zur Rede stellen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie griffen ihn dabei körperlich an. Der 40 Jahre alte Dönerbuden-Besitzer zückte laut Zeugenaussagen eine Schusswaffe und schlug dem 57-Jährigen zusammen mit einem seiner Begleiter auf den Kopf. Alle drei wurden leicht verletzt.

Von dpa