Streit in der Linken: Vorstand in NRW kündigt Rückzug an

Berlin (dpa)

Wegen des Dauerstreits in der Linken hat ein Großteil des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen seinen Rückzug angekündigt und schwere Vorwürfe gegen die Bundesspitze der Partei erhoben. Man werde bei der Vorstandswahl in einer Woche nicht mehr kandidieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von 13 Vorstandsmitgliedern vom Samstag.

Von dpa