Streit im Flüchtlingsheim - zwei Schwerverletzte

Unna (dpa/lnw)

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand habe ein 45 Jahre alter Mann zwei andere Männer attackiert, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Die beiden 25 und 47 Jahre alten Männer erlitten demnach bei dem Vorfall am Mittwoch schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestehe aber nach derzeitigem Stand nicht, hieß es weiter.

Von dpa