Streit auf Weihnachtsmarkt: Zwei Männer festgenommen

Oberhausen (dpa/lnw)

Nach einem Streit auf einem Oberhausener Weihnachtsmarkt am Montagabend mit mindestens zwei Schwerverletzten hat die Polizei zwei Männer festgenommen. An dem Zugriff in Neukirchen-Vluyn am frühen Freitagmorgen seien auch Spezialkräfte beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Festgenommenen sind 22 und 24 Jahre alte Deutsche. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Von dpa