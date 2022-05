Strauchelnder Arbeiter stürzt neben fahrenden Zug

Hiddenhausen (dpa/lnw)

Bei Mäharbeiten an einer Eisenbahnböschung in Ostwestfalen ist ein Arbeiter ins Straucheln geraten und neben einer gerade vorbeifahrenden Regionalbahn ins Gleisbett gestürzt. Der 21-Jährige habe in der Rückwärtsbewegung mit seiner Motorsense den Zug berührt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Bei dem Sturz habe der junge Mann leichte Verletzungen am Kopf erlitten. Rettungskräfte brachten in ihn ein Krankenhaus. Dessen 34 Jahre alter Kollege erlitt nach Angaben der Bundespolizei bei dem Arbeitsunfall am Vormittag an einer Bahnstrecke nahe Hiddenhausen bei Bielefeld einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa