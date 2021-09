Straßenbahn stößt mit Bus zusammen: Sieben Verletzte

Bonn (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus in Bonn sind sieben Menschen verletzt worden. Der Bus sei durch den Aufprall am Dienstagabend in den Bereich der Bahnhaltestelle geschleudert worden, teilten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch mit. Ein 21-jähriger Mann, der dort gewartet habe, sei schwer verletzt worden. Auch der 26 Jahre alte Busfahrer und fünf Fahrgäste in Bus und Bahn erlitten Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 30 Jahre alte Bahnfahrer blieb unverletzt.

Von dpa