Strafbefehl gegen katholischen Weihbischof rechtskräftig

Kerpen (dpa/lnw)

Der katholische Weihbischof im Bistum Aachen Johannes Bündgens hat einen Einspruch gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Kerpen wegen Untreue in drei Fällen zurückgezogen. Damit sei die Entscheidung rechtskräftig, teilte das Amtsgericht am Mittwoch mit. Der Geistliche war im Juli 2021 in Abwesenheit zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldbuße von 5000 Euro verurteilt worden. Bündgens sei damit vorbestraft, so das Gericht. Aachens Bischof Helmut Dieser verlangte persönliche Konsequenzen. «Ich fordere den Weihbischof auf, dem Heiligen Vater nunmehr seinen Rücktritt anzubieten», erklärte Dieser.

Von dpa