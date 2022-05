Straelen und Rödinghausen starten im DFB-Pokal

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Viertligisten SV Straelen und der SV Rödinghausen stehen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Straelen, das nur knapp den Klassenverbleib in der Regionalliga West errungen hatte, gewann am Samstag das Endspiel des Niederrhein-Pokals gegen den Ligakonkurrenten Wuppertaler SV mit 1:0 (0:0). WSV-Spieler Kevin Pytlik sah in der 90. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, zudem verschoss Kevin Pires-Rodrigues in der 78. Minute einen Foulelfmeter. Kelvin Lunga schoss in Duisburg das Siegtor (51. Minute) für den Außenseiter.

Von dpa