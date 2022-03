Steuerliche Erleichterungen zur Unterstützung der Ukraine

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und ihrer Kriegsflüchtlinge gibt es jetzt steuerliche Entlastungen. In Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern habe die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung Erleichterungen in Kraft gesetzt, teilte das Düsseldorfer Finanzministerium am Freitag mit.

Von dpa