Steinmeier zeichnet Engagierte mit Verdienstorden aus

Berlin/Essen (dpa/lnw)

Für ihr herausragendes «Engagement in der Einwanderungsgesellschaft» zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der kommenden Woche 15 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Darunter sind auch zwei Geehrte aus Nordrhein-Westfalen: Roonak Aziz aus Düren und Turgay Tahtabaş aus Essen, wie das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mitteilte. Steinmeier will die acht Frauen und sieben Männer am 3. Dezember in Schloss Bellevue auszeichnen.

Von dpa