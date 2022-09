Steinmeier beim Festakt zu 1200 Jahre Kloster Corvey

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntag (16.00 Uhr) zu Gast in Höxter in Ostwestfalen. Das Staatsoberhaupt ist Ehrengast beim Festakt zu 1200 Jahre Corvey im Kaisersaal des Schlosses an der Weser. Die ehemalige Klosteranlage ist seit 2014 Weltkulturerbe und im Besitz des Herzogs von Ratibor. Das Westwerk der Anlage ist Teil der Gemeindekirche St. Stephanus und Vitus, die zum Erzbistum Paderborn gehört.

Nach dem Festakt besichtigt Steinmeier das Westwerk der Abteikirche des ehemaligen Benediktinerklosters aus der Zeit Karls des Großen. Das Weltkulturerbe umfasst neben den Bauten und der Fürstlichen Bibliothek des 19. Jahrhunderts auch einzigartige archäologische Funde aus der Karolingerzeit.