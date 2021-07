Steinbachtalsperre: Lage neu bewertet, Gerüchte dementiert

Nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands wollen Experten am heutigen Montagmorgen entscheiden, wann die Menschen in den evakuierten Gebieten um die von einem Bruch bedrohte Steinbachtalsperre bei Euskirchen in ihre Häuser zurückkehren können. «Morgen früh um 8 Uhr erfolgt eine abschließende Beurteilung der Experten, wann der sichere Zustand der Talsperre erreicht wird und eine Rückkehr in die evakuierten Gebiete wieder möglich ist», teilte der Kreis Euskirchen am Sonntagabend in einem Facebook-Post mit. Das Abpumpen laufe nach Plan, die Situation an der Talsperre sei «unverändert stabil, aber weiterhin nicht unkritisch», hieß es.

#Einsatzinfo der #Feuerwehr #Euskirchen - der Damm ist nicht gebrochen! Derzeit wird das Gerücht verbreitet, der Damm wäre gebrochen! Hunderte Notrufe erreichen die Feuerwehr! Der Damm ist nicht gebrochen! pic.twitter.com/dxqV1r0BgM — Feuerwehr Euskirchen (@FW_Euskirchen) July 18, 2021

Aus der Talsperre wird Wasser abgelassen, um Druck von dem Damm zu nehmen. Erst wenn die Talsperre zu zwei Dritteln entleert sei, bestehe keine akute Dammbruchgefahr mehr, hatte die Bezirksregierung Köln mitgeteilt. Eine Entscheidung über die Rückkehr der Anwohner sollte zunächst schon am Sonntag getroffen werden. Die Orte Swisttal und Rheinbach unterhalb der Steinbachtalsperre an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz waren evakuiert worden.

Die Feuerwehr Euskirchen dementierte derweil Gerüchte, nach denen die Sperre gebrochen sei. Die Feuerwehr schrieb am Sonntag bei Twitter, es habe Hunderte Notrufe gegeben und betonte: «Der Damm ist nicht gebrochen!»