Steigende Sachschäden durch Automatensprenger

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sachschäden durch Sprengattacken auf Geldautomaten nehmen immer größere Ausmaße an. Die Schäden bei einer Sprengattacke seien heute doppelt so hoch wie noch vor fünf Jahren, sagte der Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Michael Breuer, am Mittwoch in Düsseldorf. Während früher mit Gas versucht worden sei, Automaten zu knacken, griffen Täter heute zu Sprengstoff und richteten auch am Gebäude erheblichen Schaden an.

Von dpa