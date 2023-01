Startelf-Comeback für Leverkusens Wirtz nach 318 Tagen

Leverkusen (dpa)

318 Tage nach einem Kreuzbandriss gibt Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz sein Startelf-Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der 19-Jährige steht am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) im West-Duell mit dem VfL Bochum von Beginn an auf dem Platz. Wirtz hatte sich die schwere Knieverletzung Mitte März 2022 im Derby gegen den 1. FC Köln zugezogen. Er war im ersten Spiel des Jahres am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (3:2) in der 75. Minute eingewechselt worden.

Von dpa