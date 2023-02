Start in Köln: Kamelle werden geladen - Wagen in Position

Köln (dpa)

In Köln haben am Morgen die Teilnehmer den Start des Rosenmontagszugs vorbereitet. Es wurden Kamelle eingeladen, und die Wagen fuhren auf die zugedachte Position im Zug. Es war viel Trubel am Startpunkt, die Sonne schien. In diesem Jahr beginnt der Kölner Rosenmontagszug erstmals auf der rechten Seite des Rheines und zieht dann über eine Brücke auf die andere Seite. In dem 8,5 Kilometer langen Zug sind etwa 12.000 Menschen unterwegs.

Von dpa