NRW-FDP will weiteres beitragsfreies Kita-Jahr 

Ein «gutes zweistelliges Ergebnis» will die FDP bei der NRW-Landtagswahl im Mai erreichen. Die Zahl der Mitglieder ist aktuell so hoch wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. In ihrem Wahlprogramm plädieren die Liberalen für mindestens ein zusätzliches beitragsfreies Kita-Jahr.

Im Bund ein Teil der Ampel, in NRW eine Achse der schwarz-gelben Regierung – die FDP muss im Landtagswahlkampf einen Spagat vollziehen. So will Spitzenkandidat Joachim Stamp die „erfolgreiche“ NRW-Koalition zwar fort­setzen, aber lässt sich eine Hintertür offen. „Entscheidend ist, dass keine Regierung gegen uns gebildet werden kann“, sagte der FDP-Landeschef am Donnerstag.



Bei der Landtagswahl 2017 hatte die FDP mit dem ­da­maligen Spitzenkandidaten Christian Lindner mit 12,6 Prozent das bislang beste Ergebnis erreicht. „Ich gehe nicht in die Wahl mit dem Ziel, mich zu verschlechtern“, berichtete Stamp. Die FDP wolle ein „gutes zweistelliges Ergebnis“ erreichen.



Zunächst einmal verabschiedet die FDP an diesem Samstag bei einem digitalen Parteitag ihr Landtagswahlprogramm. Die FDP will laut Stamp, zugleich Familienminister, unter anderem mindestens ein zusätzliches beitragsfreies Kita-Jahr. Bislang müssen ­Eltern in NRW in der Regel schon zwei Jahre vor Schulbeginn keine Beiträge mehr zahlen.

Die FDP will zudem das Anmelde­system reformieren. Man müsse mit den Kita-Trägern ein System entwickeln, bei dem die Plätze den Eltern offensiv angeboten werden, sagte Stamp. Und die FDP wolle weiter die Digitalisierung vorantreiben – gerade in der Verwaltung und in den Schulen.



Entstehen sollen in NRW auch „Hoch-Hinaus-Häuser, um mehr bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. „Es muss nicht Manhattan sein. Aber wir wollen die besten Architekten nach NRW ein­laden, um hier innovatives ökologisches Hochhaus-Bauen zu ermöglichen“, sagte Stamp.



Das Thema „Entfesselung der Wirtschaft“ spielt eine Rolle im Programm, aber auch im Tagesgeschäft. So will die FDP coronabedingte Einschränkungen in Handel und Gastronomie lockern. Fraktionschef Christoph Rasche hatte in einem Interview gefordert, dass Geimpfte und Genesene in der Gastronomie keinen Test mehr vorlegen müssen. Stamp plädierte dafür, bei der Bund-Länder-Runde am Montag „an­gesichts der Erfahrungen mit Omikron“ kritisch zu überprüfen, welche Regeln noch angemessen seien.



Derweil verzeichnet die NRW-FDP einen Mitgliederboom. Die Zahl stieg Anfang 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 17.500 auf 20 266. „Das ist der höchste Stand seit 1991“, berichtete NRW-FDP-Generalsekretär Johannes Vogel. Ein Viertel der Mit­glieder sei unter 30 Jahren.