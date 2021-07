Stamp: Corona-Quarantäne nur für tatsächlich Infizierte

Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat vom Robert Koch-Institut (RKI) eine Änderung der Corona-Quarantäne-Vorgaben verlangt. «Es sollten nur noch jene in Quarantäne geschickt werden, die tatsächlich infiziert sind», sagte der NRW-Minister für Kinder und Familie der Wochenzeitung «Die Zeit». Nach seiner Ansicht sollten künftig bei einzelnen Infektionsfällen nicht mehr ganze Klassen und Gruppen, Kitas oder Schulen in Quarantäne geschickt werden. «Sonst wäre an regulären Unterricht im Herbst nicht zu denken», sagte der FDP-Politiker.

Er sprach sich laut «Die Zeit» auch dafür aus, die Inzidenz als Richtwert aufzugeben. Stattdessen sollte auf die Hospitalisierung und die Lage der Intensivmedizin geblickt werden. Das folge insbesondere aus dem Fortschritt der Impfkampagne.