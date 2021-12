Stall mit 750 trächtigen Sauen brennt nieder: Alle Tiere tot

Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Das Feuer in Rahden war aus bisher ungeklärter Ursache am Nachmittag ausgebrochen. «Die Rauchwolke war bereits weit vor der Brandstelle zu sehen», hieß es weiter. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf eine hohe sechsstellige Summe.