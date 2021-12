Städtetag gegen volle Fußballstadien und Karnevalssäle

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Städte in NRW fordern von der Landesregierung schnelle, landeseinheitliche Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Nötig seien Regelungen zum Verbot von Veranstaltungen mit erhöhtem Infektionsrisiko. «Volle Fußballstadien und Karnevalssitzungen können so in diesem Winter nicht stattfinden», mahnte der Vorsitzende des Städtetags NRW, Bielefeld Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD). Es dürfe keinen Flickenteppich mit unterschiedlichen Regeln geben.

Von dpa