Städteranking: Gute Noten für Düsseldorf, Münster und Bonn

Berlin/Köln (dpa/lnw)

Düsseldorf und Bonn punkten mit Lebensqualität und Wirtschaftskraft, Münster mit einem florierenden Immobilienmarkt. Drei Städte aus Nordrhein-Westfalen haben es in dem am Donnerstag veröffentlichten Städteranking von «Wirtschaftswoche», ImmoScout24 und IW Consult bei der Bewertung von Standortqualität und Wirtschaftskraft unter die Top 20 geschafft. In die Top 10 kam allerdings keine Stadt aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland.

Von dpa