Städte- und Gemeindebund rechnet mit viel mehr Briefwählern

Köln (dpa/lnw)

Der Städte- und Gemeindebund NRW rechnet bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai mit doppelt so vielen Briefwählern als bei der Landtagswahl 2017. «Wir gehen davon aus, dass fast jeder Zweite per Brief wählen wird, ähnlich wie bei der Bundestagswahl 2021», sagte der Präsident des Kommunalen Spitzenverbands Eckhard Ruthemeyer (CDU) dem «Kölner Stadt-Anzeiger». In einigen Kommunen seien nach dem Versand der Wahlbenachrichtigung in nur zwei, drei Tagen mehr Anträge eingegangen als bei der Landtagswahl 2017 insgesamt.

Von dpa