Stadtbahntriebwagen aus Gleis gesprungen - keine Verletzten

Der vordere Triebwagen einer Stadtbahn in Köln ist am Donnerstagmorgen im Bereich der Haltestelle Ubierring aus dem Gleis gesprungen und auf einer Kreuzung gelandet. Etwa 70 Fahrgäste seien zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord gewesen. Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Anfrage. Die Unfallstelle war zeitweise weiträumig abgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen kam.

