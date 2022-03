Stadtarchiv in Köln: Letztes Asylarchiv aufgelöst

Köln (dpa)

Fast 13 Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind alle in der Zwischenzeit ausgelagerten historischen Dokumente wieder zurück in der Stadt. Laut einer Mitteilung der Stadt von Dienstag wurde jetzt das letzte Asylarchiv in Düsseldorf geschlossen. Damit sind nun wieder 165 Mitarbeiter und rund 35 Kilometer laufende Bestände des Archivs im Neubau am Eifelwall angekommen. In dem Gebäude sind seit September 2021 das Historische Archiv und das Rheinische Bildarchiv untergebracht. Der Platz reicht für 50 Regalkilometer Dokumente.

