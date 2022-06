Stadt Detmold: Freibadwasser wird nicht mehr geheizt

Detmold (dpa/lnw)

Die Stadt Detmold schaltet in ihren Freibädern die Gasheizung für das Wasser in den Becken ab. Damit leiste die Kommune ihren Beitrag zur Sicherung der Gasreserven vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit verbundenen möglichen Probleme in den Wintermonaten beim Heizen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Von dpa