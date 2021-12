Staatsanwaltschaft will wegen verendeter Schweine ermitteln

Hilter/Oldenburg (dpa)

Wegen des Hungertodes von mehreren hundert Schweinen im Landkreis Osnabrück will die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Ermittlungsverfahren einleiten. Der Ermittlungsvorgang sei schon angelegt, die Akten von der Kreisverwaltung seien aber noch nicht eingegangen, sagte am Donnerstag ein Sprecher der für Landwirtschaftssachen zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Oldenburg. In Hilter bei Osnabrück soll ein Landwirt einem Bericht der «Neuen Osnabrücker Zeitung» zufolge wochenlang seine Schweine nicht gefüttert haben, wodurch die Tiere verendeten. Am Ende ihrer Leidenszeit sollen sich die Tiere gegenseitig kannibalisiert haben.

Von dpa