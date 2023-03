Spur der Verwüstung: Betrunkener schwer verletzt

Isselburg (dpa/lnw)

Eine Spur der Verwüstung hat ein nach Polizei-Angaben betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in Isselburg (Kreis Borken) hinterlassen. Der 23-Jährige wurde am Ende schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa