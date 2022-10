Sprunggelenksverletzung bei Kramer

Mönchengladbach (dpa)

Mittelfeldspieler Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat beim 5:2 (2:1) im Rheinderby am Sonntag gegen den 1. FC Köln eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Das ergab eine Untersuchung am Montag. Nach Angaben der Borussia handelt es sich dabei «eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks». Sein Einsatz am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg ist demnach «fraglich, aber nicht ausgeschlossen».

Von dpa