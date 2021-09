Springreiter bei Heim-EM weiter auf Platz zwei

Die deutschen Springreiter liegen bei der Heim-Europameisterschaft in Riesenbeck nach der zweiten von drei Wertungsprüfungen weiter vielversprechend im Medaillenrennen. Das Team von Bundestrainer Otto Becker verteidigte vor der Entscheidung am Freitag trotz eines Abwurfs von Schlussreiter David Will Platz zwei. Vorne liegt jetzt die Schweiz, Schweden fiel auf Rang drei zurück.

Bester deutscher Starter ist Christian Kukuk aus Riesenbeck, der bei seinem Heimspiel mit Mumbai erneut ohne Strafpunkt blieb und in der Einzelwertung auf Rang zwei hinter dem Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei liegt. David Will aus dem hessischen Dagobertshausen, der im Zeitspringen am Mittwoch die Führung übernommen hatte, fiel mit seinem Pferd C Vier nach einem Abwurf auf Platz elf zurück. André Thieme aus Plau am See verbesserte sich mit Chakaria auf Rang sieben. Enttäuschend war der Nachmittag für Marcus Ehning aus Borken, der mit Stargold fünf Strafpunkte sammelte und auf Platz 28 liegt.