Springreiten: Nationenpreis beim CHIO mit Rekordprämie

Im Nationenpreis im Springreiten beim CHIO in Aachen gibt es soviel Geld wie noch nie zu gewinnen. Der Mannschafts-Wettbewerb beim weltweit größten Turnier ist heute (19.30 Uhr/WDR) mit einer Million Euro dotiert.

Bundestrainer Otto Becker hat für das Springen den in Belgien lebenden Weltranglistenersten Daniel Deußer mit dessen Olympia-Pferd Killer Queen, Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo, Marcus Ehning (Borken) mit A La Carte und David Will (Dagobertshausen) mit C Vier vorgesehen. Maurice Tebbel (Emsbüren) ist mit Don Diarado als Ersatz nominiert.

Die Gastgeber-Equipe hatte bei der letzten Ausgabe des CHIO 2019 Platz zwei hinter Schweden belegt. Zuvor hatte Deutschland viermal das Heimspiel in der Aachener Soers für sich entschieden. 2020 war der CHIO wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.