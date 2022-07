Sprengattacken auf Geldautomaten mehr als verdoppelt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat sich in Nordrhein-Westfalen in der ersten Jahreshälfte laut Polizei mehr als verdoppelt. Bis Ende Juni seien 105 Sprengattacken gezählt worden, teilte das Landeskriminalamt in Düsseldorf auf Anfrage mit. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es 44 Angriffe. Zu Jahresbeginn hatte sich der Anstieg zwischenzeitzeitlich sogar verfünffacht.

Von dpa