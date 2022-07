Sprecherin: Arbeiten unter Hochdruck an Lösung für Uniper

Berlin (dpa)

Das Wirtschaftsministerium arbeitet nach Angaben einer Sprecherin «unter Hockdruck» an Lösungen wegen der angespannten Lage des Energiekonzerns Uniper. Die Bundesregierung sei in Gesprächen mit dem Unternehmen über Stabilisierungsmaßnahmen, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin.

Von dpa