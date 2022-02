Sportchef Arabi: Würden mit Torwart Ortega sofort verlängern

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hofft auf eine baldige Vertragsverlängerung mit seinem Stammtorhüter Stefan Ortega. «An uns liegt's nicht. Der Tego darf gerne morgen zu mir ins Büro kommen und den Vertrag unterschreiben», sagte Sportchef Samir Arabi am Samstag vor der Partie bei Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) im Pay-TV-Sender Sky. Der Vertrag mit dem 29 Jahre alten Keeper läuft Ende Juni aus, die Arminia will ihn unbedingt halten.

Ortega sei «zweifelsfrei ein wichtiger Baustein. Wir würden gerne, es liegt nicht an uns», meinte Sportchef Arabi und beschrieb die Situation: «Ich versuche, mich auch in die andere Seite hinein zu versetzen: dass der Stefan in seinem Alter vielleicht noch den einen oder anderen Euro perspektivisch verdienen möchte.» Man sei deshalb auch auf «dem Markt unterwegs für den Fall, so blauäugig sind wird nicht, dass wir am Ende den Vertrag mit Stefan nicht verlängert bekommen».