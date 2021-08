Sport1: Delaney beim Medizincheck in Sevilla

Der Transfer des Dortmunder Fußball-Profis Thomas Delaney zum FC Sevilla steht nach Informationen von Sport1 kurz vor dem Abschluss. Demnach soll der dänische Nationalspieler am heutigen Mittwoch beim spanischen Club einen Medizincheck absolvieren. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund sechs Millionen Euro. Der 29 Jahre alte Delaney hatte durch eine gute EM, bei der die dänische Mannschaft erst im Halbfinale gegen England ausgeschieden war, das Interesse des Clubs aus Andalusien geweckt.

Bei einem Transfer des kampfstarken Profis, der im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro aus Bremen verpflichtet worden war, könnte der Pokalsieger selbst noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Als möglicher Neuzugang gilt Marcel Halstenberg vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Für den 29 Jahre alten Linksverteidiger wäre es eine Rückkehr. Im U23-Team der Dortmunder kam er in den Jahren 2011 bis 2013 68 Mal zum Einsatz. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro.

In Dortmund könnte der bis 2022 an Leipzig gebundene Halstenberg zur Linderung der Personalprobleme in der Defensive beitragen. Vor allem auf der linken Abwehrseite, wo hinter Raphael Guerreiro leistungsmäßig ein Loch klafft, besteht Handlungsbedarf. Zudem wäre der Linksfuß in der Innenverteidigung einsetzbar.