Spitzenkandidaten der Parteien bei Benefizispiel für Ukraine

Mönchengladbach (dpa)

Große Koalition im Fußballstadion: Die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl von CDU, SPD, FDP und Grünen werden am Mittwochabend zum Freundschaftsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft erwartet. Mona Neubaur (Grüne) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigten ihren Besuch im Stadion am Dienstag jeweils vor Journalisten in Düsseldorf an. Auch Thomas Kutschaty (SPD) und Joachim Stamp (FDP) wollen nach dpa-Informationen zu dem Spiel kommen.

Von dpa