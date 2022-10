Spiel'22 vor dem Start: Artenschutz und Rohstoffabbau im All

Essen (dpa)

Gesellschaftsspiele haben nach zwei Boomjahren mit hohen Wachstumsraten in den vergangenen Monaten leicht an Umsatz verloren. Das allgemeine Interesse an Spielen bleibe aber auf «hohem Niveau», sagte Hermann Hutter vom Branchenverband Spieleverlage am Mittwoch in Essen. Dort beginnt an diesem Donnerstag mit 980 Anbietern aus 56 Ländern die nach Angaben des Veranstalters weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele - die Spiel '22. Besucher können dort vier Tage lang rund 1800 Neuheiten rund um Karten-, Brett oder Würfelspiele testen.

Von dpa