Sperrung auf A45: Stau im Berufsverkehr

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Die Sperrung der Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid führt am Freitagmorgen zu Verzögerungen im Berufsverkehr. Laut WDR-Staumelder staute sich der Verkehr in Richtung Hagen gegen 7.30 Uhr bereits auf einer Länge von rund zehn Kilometern. In Richtung Gießen gab es zur selben Zeit bereits sechs Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrage in Richtung Hagen mehr als eine halbe Stunde, in Richtung Gießen 20 Minuten, teilte der ADAC mit. Der Abschnitt der A45 war wegen Schäden an der Talbrücke Rahmede am Donnerstagabend voll gesperrt worden.

Von dpa