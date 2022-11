Sperre und Geldstrafe für Bielefeld-Manager Arabi

Bielefeld (dpa)

Sportchef Samir Arabi von Zweitligist Arminia Bielefeld darf die kommenden zwei Meisterschaftsspiele seines Clubs nicht wie gewohnt von der Spielerbank aus verfolgen. Der 43-Jährige hat für die Partie am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn sowie beim Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg ein Innenraumverbot. Außerdem muss er 6000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, da sich Arabi am vergangenen Spieltag in der Halbzeitpause gegenüber Schiedsrichter Patrick Alt unsportlich verhalten habe.

Von dpa