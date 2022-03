SPD: Mindestes 50.000 Erstaufnahmeplätze fehlen für Ukrainer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD hat die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgefordert, viel mehr Erstaufnahmeplätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einzurichten. «Wir brauchen mindestens 50.000 Plätze zusätzlich in Landeseinrichtungen», sagte Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa