SPD-Landes-Chef Kutschaty sieht Chance für Ampel in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Thomas Kutschaty, SPD-Chef in Nordrhein-Westfalen und Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl, sieht im Berliner-Ampel-Bündnis weiterhin auch ein Modell für NRW. «Was in Berlin funktioniert, kann auch in NRW klappen. Aber wer weiß, vielleicht reicht es am Ende ja auch für ein Zweierbündnis», sagte Kutschaty der «Rheinischen Post». Allerdings sollte man aus seiner Sicht zu solch einem frühen Zeitpunkt «noch nicht so viel über Koalitionen sprechen». «Wir sind drei verschiedene Parteien», fügte er hinzu. Schon bei früheren Ampel-Verhandlungen anderer Bundesländer hatte Kutschaty sich offen für ein solches Dreierbündnis auch in NRW gezeigt.

Von dpa