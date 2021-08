SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist «sehr zuversichtlich»

Angesichts steigender Umfragewerte hat sich der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz «sehr zuversichtlich» über seine Siegchancen geäußert. Er spüre überall wachsenden Zuspruch, sagte Scholz am Freitag bei einem Besuch in einem Evonik-Werk in Marl. Die Umfragewerte seien schon gut, es gebe aber Anzeichen dafür, dass sie noch besser werden könnten. «Ich bin sehr berührt, dass so viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, die nächste Regierung Deutschlands zu führen», sagte Scholz. Das sei keine kleine Aufgabe. Es gehe darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern.