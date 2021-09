SPD fordert psycho-soziale Betreuung für Flutopfer in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Opfer der Jahrhundertflut haben aus Sicht der SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen zu wenig Unterstützung bei Hilfsanträgen und der psychischen Bewältigung der Katastrophe. Das Online-Antragsverfahren für Fluthilfen führe vielerorts zu Frust, berichtete der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Kämmerling, am Donnerstag in Düsseldorf. So werde etwa eine Email-Adresse benötigt, die aber vor allem viele ältere Bürger gar nicht hätten. Zudem sei es bei den Bezirksregierungen reihenweise zu technischen Fehlern im Förderportal gekommen, was dazu geführt habe, dass die Mittel oft gar nicht hätten ausgezahlt werden können.

Von dpa