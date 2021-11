SPD fordert im U-Ausschuss Flut Infos zu Todesumständen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD fordert im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe Auskünfte der Behörden über die näheren Todesumstände der 49 Todesopfer in Nordrhein-Westfalen. «Warum sind sie ums Leben gekommen», fragte der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling am Freitag an die Adresse der Landesregierung. Um die Bevölkerung besser zu schützen, seien Informationen wichtig, in welcher konkreten Situation die Menschen ihr Leben verloren haben.

Von dpa