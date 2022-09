SPD-Bundestagsabgeordneter Keller gestorben

Der SPD-Politiker Rainer Keller ist tot. Der Bundestagsabgeordnete aus Wesel starb unerwartet am Donnerstag, wie aus einem Schreiben des Vorsitzenden Rolf Mützenich an die Mitglieder seiner Fraktion hervorging. Keller war 56 Jahre alt. Er war vergangenes Jahr in den Bundestag eingezogen und unter anderem Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Der Tod des Kollegen mache betroffen und traurig, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. «Er war ein über die Fraktionsgrenzen hinaus beliebter Abgeordneter, der sich von Beginn an und dann auch als Rettungssanitäter in den Dienst am Menschen gestellt hat. Sein Beruf wurde zur Profession, die er auch in seiner Arbeit als Abgeordneter der Deutschen Bundestages seit 2021 mit Leidenschaft und Professionalität gelebt hat. In Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen und Freunden.»