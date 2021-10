Sparkassenmitarbeiter: Wohl immer wieder Münzgeld abgezweigt

Münster (dpa/lnw)

Ein Sparkassenmitarbeiter in Münster soll immer wieder Kleingeld abgezweigt und so mindestens 30.000 Euro unterschlagen haben. Der inzwischen 63-Jährige sei für die Annahme und Zählung des in Münzen eingezahlten Geldes der Kunden zuständig gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Das Geld werde in einer Art Kiste angeliefert, «in die soll er immer wieder und über einen längeren Zeitraum hineingegriffen haben», so der Sprecher weiter. Dem Mann werde daher Unterschlagung vorgeworfen. Die Zeitung «Westfälische Nachrichten» hatte zuvor berichtet.

Von dpa