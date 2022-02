Sparkasse: Wohnungsbau bleibt Treiber bei Krediten

Münster (dpa/lnw)

Für Sparer und Firmenkunden der Sparkassen in Westfalen-Lippe hat sich die Lage im zweiten Corona-Jahr 2021 weiter normalisiert. Während die Privatkunden mit 90,6 Milliarden Euro (plus 3,4 Prozent) erneut mehr Geld auf die hohe Kante legten, gingen die Anträge auf Corona-Förderkredite deutlich zurück. Benötigten 2020 noch 5744 Firmen diese Hilfen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 3064. Das ist ein Rückgang um 46,7 Prozent, wie der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Montag in Münster mitteilte. Die Summe der Hilfen ging um über 75 Prozent von 1,74 auf 0,43 Milliarden Euro zurück.

