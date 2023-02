Spahn zu Strack-Zimmermann: «Giftzwergin aus Düsseldorf»

Berlin (dpa)

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat gegen FDP-Spitzenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gestichelt und CDU-Chef Friedrich Merz den Rücken gestärkt. «Lieber ein Flugzwerg aus dem Sauerland als eine Giftzwergin aus Düsseldorf», sagte Spahn bei einer Rede am Rande der Karneval-Veranstaltung Stockacher Narrengericht am Donnerstagabend. Ohne ihren Namen explizit genannt zu haben, dürfte Spahn Strack-Zimmermann gemeint haben. Die Politikerin ist in Düsseldorf geboren und war von 2008 bis 2014 Erste Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Von dpa