Spahn sieht CDU und Grüne als Sieger der NRW-Wahl

Düsseldorf (dpa)

Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht die CDU und die Grünen als klare Sieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD dagegen habe ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, sagte Spahn am Sonntag in der ARD. «Ich denke, das wird die Ausgangslage für die Gespräche in den nächsten Tagen sein.» Wer bei einem solchen Ergebnis Regierungsansprüche stelle, «dem ist nicht zu helfen», sagte Spahn in Richtung der SPD.

Von dpa